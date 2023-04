Marvel, Jonathan Majors già 'fatto fuori'? Kang non c'è più nel video di Ant-Man 3

Il futuro di Jonathan Majors nel Marvel Cinematic Universe è quantomai incerto dopo i fatti personali emersi online nelle ultime settimane, e in questi giorni un nuovo teaser promozionale per Ant-Man & The Wasp: Quantumania ha fatto vedere i fantasmi ai fan della saga.

Facendo partire il teaser ufficiale pubblicato da Marvel Studios per il lancio dell'edizione home video di Ant-Man & The Wasp: Quantumania disponibile in calce all'articolo, infatti, molti appassionati della saga si sono a dir poco allarmati quando hanno notato che Kang il Conquistatore di Jonathan Majors è stato completamente tagliato dal materiale promozionale: una mossa quanto meno sospetta da parte dei Marvel Studios e della Disney, che invece avevano sponsorizzato in lungo e in largo la presenza del villain e dell'amatissimo attore in fase di lancio del film nelle sale cinematografiche a febbraio scorso.

Secondo precedenti rapporti, la Marvel avrebbe incontrato i rappresentanti di Jonathan Majors dopo il suo arresto per "discutere le varie opzioni" riguardanti il futuro dell'attore con la compagnia. Non è ancora chiaro al momento come le accuse mosse contro di lui influenzeranno il suo ruolo nell'universo cinematografico Marvel. Prima di questa bufera mediatica, era stato confermato che Kang il Conquistatore apparirà in diversi nuovi progetti del MCU, tra i quali l'imminente seconda stagione di Loki.

Rimanete sintonizzati per tutti i prossimi aggiornamenti.