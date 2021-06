Marvel, Jonathan Majors è un fan sfegatato del MCU: 'Ho visto tutti i film!'

Dopo aver sfoggiato la sua migliore faccia da poker su un'eventuale apparizione di Kang il Conquistatore nella serie tv Loki, Jonathan Majors ha avuto modo di parlare con Variety per la sua passione per il Marvel Cinematic Universe.

Intervistato durante il podcast Just for Variety, Majors ha ammesso che una volta ottenuto il ruolo non ha dovuto effettuare grosse ricerche perché la sua preparazione sul Marvel Cinematic Universe è ferrea come quella di un qualsiasi fan. "La cosa meravigliosa del ruolo è che non ho dovuto studiare affatto, dato che ho visto praticamente tutti i film della Marvel. E anche quelli DC. Ho visto nascere questa nuova corrente come chiunque altro."

La qual cosa gli ha fornito una prospettiva completa sull'intero franchise, come ha spiegato: "Ho avuto modo di guardare quei film proprio mentre uscivano al cinema, non ne ho mai perso nemmeno uno. Si tratta di un movimento culturale, la nostra cultura è intrisa in questi film. Se qualcuno avesse creato una capsula del tempo, avrebbe trovato questi film. Ho capito cosa stavano cercando di fare all'inizio, con i primi capitoli. Li considero come commedie greche. L'idea del destino, della fantasia, del futuro e dell'eredità. Tutte queste cose... Vedo dei ritmi e delle rime che collegano tutto l'universo Marvel, Ant-Man incluso."

Ricordiamo che Kang il Conquistatore, oltre ad essere legato agli Avengers, è uno dei personaggi molto vicini all'universo dei Fantastici 4. Recentemente, la Disney ha fatto intendere che il nuovo film MCU Fantastici 4 potrebbe espandersi in sequel e serie tv per Disney+, ed è assai probabile che dopo Ant-Man & The Wasp: Quantumania Kang giocherà un ruolo importante nel futuro della saga dei Marvel Studios.

