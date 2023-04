Marvel, Jonathan Majors fatto fuori da diversi film di altri studi: Kang a rischio?

Jonathan Majors rischia di perdere il ruolo di Kang se le cose dovessero continuare con la piega che hanno preso negli ultimi giorni, dato che recentemente l'attore è stato 'fatto fuori' da diversi film in fase di sviluppo per i quali aveva precedentemente firmato.

Come segnalato da Deadline in queste ore, infatti, l'attore di Kang il Conquistatore e Creed III ha perso il ruolo da protagonista in un adattamento cinematografico del romanzo thriller di Walter Mosley "The Man in My Basement", quello di principale sponsor per una campagna pubblicitaria per i Texas Rangers della Major League Baseball e quello per un film biografico senza titolo basato sulla vita della leggenda del jazz Otis Redding. Questa notizia arriva dopo che, come vi abbiamo riportato ieri, Jonathan Majors è stato abbandonato dalla sua agenzia, la Entertainment 360, così come dal suo addetto stampa, The Lede Company, a causa dello scandalo derivante dalle accuse di violenza domestica mosse contro di lui.

Come saprete, Majors è stato arrestato a New York City il 25 marzo a seguito di una chiamata alla polizia che denunciava violenze domestiche nei confronti di una donna senza nome. Il giorno seguente è stato riferito che l'accusatrice dell'attore aveva ritrattato le sue dichiarazioni, mentre l'avvocato della difesa penale, Priya Chaudhry, ha rilasciato una dichiarazione dicendo: "Jonathan Majors è completamente innocente ed è probabilmente vittima di un alterco con una donna che conosce. Siamo raccogliendo e presentando rapidamente prove al procuratore distrettuale con l'aspettativa che tutte le accuse vengano ritirate a breve".

Nel frattempo però Hollywood ha iniziato a prendere le distanze dalla star, e secondo il famoso insider Jeff Sneider la Marvel avrebbe già trovato il sostituto per Jonathan Majors nel ruolo di Kang qualora la Disney dovesse decidere per un recast.