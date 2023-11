Marvel, Jon Hamm vuole essere Dottor Destino nel MCU: ecco cosa ha detto

Intervistato da Screenrant per la sua partecipazione alla nuova stagione di Fargo, Jon Hamm ha parlato della possibilità di interpretare Dottor Destino nel Marvel Cinematic Universe. Hamm ha confermato il suo interesse al ruolo e ha definito il personaggio come il cattivo ideale che gli piacerebbe esplorare sullo schermo.

"Queste decisioni vengono prese ad un livello così alto arrivati a questo punto, decisamente al di sopra della mia retribuzione. Mi piacerebbe. Sono un fan dei fumetti Marvel e dei fumetti in generale da quando probabilmente ero soltanto un numero. Penso che ci siano tonnellate di storie con cui ho familiarità, almeno, che sono ancora da raccontare" ha spiegato.



Jon Hamm, Beau Simpson in Top Gun: Maverick, ha proseguito:"Qualunque siano i loro piani, se tutto va bene, mi includano. Ma in caso contrario, so che hanno un gruppo piuttosto ampio di persone pronte a far parte di quelle storie. Ci sono sicuramente molte storie negli X-Men da raccontare. Anche i Fantastici Quattro come Dottor Destino. Ci sono così tante cose fantastiche là fuori. Ma sì, spero di avere una possibilità, chi lo sa?".



Conosciuto in tutto il mondo per il ruolo di Don Draper nella serie tv Mad Men, Jon Hamm ha recitato in Fargo 5, l'ultima stagione della serie televisiva nata dal cult anni '90 dei fratelli Coen, con protagoniste anche Juno Temple e Jennifer Jason Leigh.



Quasi dieci anni fa si parlava invece di Jon Hamm per il ruolo di Dottor Strange.