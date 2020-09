Marvel, John Krasinski diventa Mr. Fantastic in una nuova fan-art

Ci risiamo (anche se, in realtà, da questo punto non ci eravamo mai mossi): i fan Marvel continuano ad chiedere a gran voce l'ingresso di John Krasinski nel Marvel Cinematic Universe, con il nome dell'ex-star di The Office che fa ormai il paio con quello di Keanu Reeves nei desideri eterni del fandom.

Sono mesi (anni, almeno nel caso di Reeves) che i due vengono accostati a questo o quel ruolo per il Marvel Cinematic Universe che verrà: per quanto riguarda Krasinski, in particolare, la volontà dei fan sembra essere quella di vederlo nei panni di Reed Richards, il leader degli attesissimi Fantastici 4 il cui ingresso nell'MCU sembra ormai solo questione di tempo.

Una nuova fan-art, dunque, immagina nuovamente il regista e protagonista di A Quiet Place nei panni di Mr. Fantastic: non c'è che dire, il buon John fa sicuramente il suo figurone con il costume d'ordinanza e gli arti allungabili. Secondo voi sarebbe la scelta giusta? Fateci sapere la vostra nei commenti ed eventualmente indicateci chi, secondo voi, potrebbe essere all'altezza (o addirittura meglio) di John Krasinski per un ruolo del genere.

Proprio Krasinski, intanto, era stato trasformato in Captain America in un recente video deepfake; un'altra fan-art ha invece immaginato Antony Star come Wolverine del Marvel Cinematic Universe.