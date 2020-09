Marvel, finalmente John Krasinski! Ma è solo un video deepfake

La chiusura della Fase 3 dell'MCU ha lasciato i fan Marvel in un limbo carico di incertezze: chi saranno i nuovi eroi a sbarcare nel Marvel Cinematic Universe? E chi sarà chiamato ad interpretarli? Qualunque sia la risposta alla prima domanda, il nome a venir fuori dalla seconda è sempre uno: tutti, ma proprio tutti, vogliono John Krasinski.

L'ex-Jim Halpert di The Office è, alla pari forse del solo Keanu Reeves, uno degli attori più corteggiati dalla fanbase Marvel: non passa mese senza che l'attore venga accostato a questo o quel ruolo per il futuro dell'universo targato Disney, ma ogni volta i chiacchiericci si risolvono nell'ennesimo nulla di fatto.

Un fan, dunque, ha deciso di sostituirsi alla produzione e di realizzare il sogno di tanti suoi compagni d'avventura: in un video deepfake che sta circolando in queste ore in rete John Krasinski entra finalmente a far parte del Marvel Cinematic Universe e lo fa decisamente in grande stile, sostituendosi ad un pezzo da novanta come Chris Evans nei panni di Captain America!

Il risultato è decisamente eclatante: Krasinski, d'altronde, era effettivamente stato considerato per il ruolo prima che la scelta ricadesse su Evans. Vi sarebbe piaciuto vedere il buon John armeggiare con lo scudo più famoso del mondo? Fatecelo sapere nei commenti! Per il futuro, intanto, si parla di un possibile ritorno di Ultron nell'MCU; Mark Ruffalo, invece, ha dato il benvenuto a Tatiana Maslany nella famiglia Marvel.