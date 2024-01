Marvel, anche John David Washington in lizza per Kang il conquistatore?

Dopo i rumor relativi a Colman Domingo, in queste ore sono emerse nuove indiscrezioni relative al futuro di Kang il conquistatore nel Marvel Cinematic Universe, indiscrezioni che puntano in direzione di John David Washington.

Lo scooper Daniel Richtman ha condiviso l'ultimo aggiornamento sui piani dei Marvel Studios per Kang nel Marvel Cinematic Universe, in cerca di un sostituto per il famoso villain dopo il licenziamento di Jonathan Majors: al momento non è chiaro se Colman Domingo abbia mai ricevuto un'offerta ufficiale da parte dello studio di Kevin Feige, ma stando alle fonti di Richtman tra le potenziali scelte della casa di produzione ci sarebbe anche John David Washington. Non sono stati rivelati ulteriori dettagli, e non sappiamo se le trattative tra le parti siano già iniziate.

John David Washington, figlio di Denzel Washington, è una delle star più richieste degli ultimi anni: è stato nominato per un Golden Globe per il suo ruolo nel film BlacKkKlansman di Spike Lee del 2018, e successivamente è stato il protagonista di Tenet di Christopher Nolan, uscito nel 2020, che gli è valso un Saturn Award come miglior attore. Nel corso della carriera, Washington ha anche recitato nella serie della HBO Ballers e ha avuto ruoli in altri film come Monsters and Men, Malcolm & Marie e Amsterdam. Più recentemente, ha recitato in The Creator del regista Gareth Edwards.

L'uscita di Avengers 5 è attualmente prevista nelle sale cinematografiche il 1 maggio 2026. In queste ore, è trapelata la trama della prima versione di Avengers 5 scritta da Jeff Loveness.