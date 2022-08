Marvel, John Boyega non è interessato: 'Difficile fare meglio di Iron Man'

John Boyega non è certo nuovo al mondo dei grandi franchise: l'attore classe 1992 si è fatto conoscere dal grande pubblico grazie al ruolo di Finn in Star Wars, ma attualmente non sembra interessato a ripetere l'esperienza legandosi ad un altro franchise di pari proporzioni come il Marvel Cinematic Universe.

Mentre Disney prepara la Fase 5 dell'MCU, infatti, l'attore di Pacific Rim - La Rivolta si chiama infatti fuori dalla corsa a un ruolo nella saga partita nel 2008, dicendosi più orientato al cinema indipendente e, soprattutto, convinto del fatto che sarebbe parecchio difficile fare meglio dell'Iron Man con cui esordì il personaggio di Robert Downey Jr.

"Non è nei miei orizzonti per ora. Al momento vorrei fare cose più complesse, voglio donare i miei servigi a quei film indipendenti che portino idee nuove, fresche, anche perché credo sarebbe davvero difficile fare meglio di Iron Man in quell'universo" sono state le parole con cui Boyega ha chiarito la sua posizione al riguardo.

Niente John Boyega per il Marvel Cinematic Universe dunque, almeno per il momento: chissà che in futuro il nostro Finn non possa cambiare idea come tanti suoi colleghi! New entry a parte, intanto, Kevin Feige ha parlato di nuovi annunci a tema Marvel in arrivo prossimamente.