Marvel, John Boyega sarà Kang al posto di Jonathan Majors? L'attore ha già risposto

John Boyega è uno degli attori preferiti dai fan Marvel per sostituire Jonathan Majors nel ruolo di Kang, ma a quanto pare l'attore di Star Wars aveva già espresso la sua opinione in merito qualche settimana fa.

Circa un mese fa, quindi ben prima della decisione ufficiale dei Marvel Studios di licenziare Jonathan Majors dalla Saga del Multiverso, sui social network l'attore era stato interrogato dai fan circa la possibilità di interpretare il ruolo di Kang il Conquistatore nel caso in cui fosse stato necessario: come potete vedere nel post disponibile in calce all'articolo, però, John Boyega aveva chiarito di non essere interessato.

Al momento non è chiaro come lo studio intenda procedere per il futuro della Saga del Multiverso, sebbene secondo le indiscrezioni i Marvel Studios continueranno a raccontare la storyline di Kang il Conquistatore e non sostituiranno il villain con un altro cattivo dei fumetti: per questo motivo, l'unica soluzione possibile al momento sembrerebbe quella del cosiddetto 'recasting', con un attore chiamato a sostituire Jonathan Majors un po' come accadde con Edward Norton e Mark Ruffalo per il ruolo di Hulk.

In base alle ultime novità, confermate anche da The Hollywood Reporter, il titolo di Avengers: The Kang Dynasty adesso è diventato Avengers 5, un aggiornamento che fa seguito alle voci secondo cui i due prossimo film crossover del franchise diventeranno Avengers: Secret Wars - Parte 1 e Avengers: Secret Wars - Parte 2.