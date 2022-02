Marvel, Joe Russo : 'Troppo multiverso? Non aspettatevi sorprese dalle grandi produzioni'

Il multiverso si sta rivelando (prevedibilmente) una vera e propria gallina dalle uova d'oro per il mondo dei cinecomic, con Marvel Cinematic Universe e DC Extended Universe che sembrano intenzionati a darsi battaglia a suon di grandi ritorni, crossover inaspettati e varianti degli stessi eroi. Ma è davvero un bene tutto ciò?

Mentre già i fan si chiedono quanto durerà la fase del multiverso Marvel, dunque, sulla questione è stato interpellato il regista di Avengers: Endgame Joe Russo, che ha voluto avvertire i fan di entrambe le fazioni: meglio non attendersi grosse sorprese da multinazionali interessate più di ogni altra cosa a spremere il trend del momento.

"L'idea di una grande produzione è: ti piace il gelato al cioccolato? Bene, eccoti del gelato al cioccolato con i confetti, del gelato al cioccolato con il caramello... Il loro lavoro è far lavorare la macchina dei soldi. Dire: 'Ca**o, io questo non lo guarderei' è compito dei creativi. Quindi sì, il troppo non è una buona cosa, ma penso esistano un sacco di creativi e innovatori che potrebbero sorprendervi. Solo non aspettatevi sorprese dalle multinazionali" sono state le parole del regista.

Meglio mettersi l'anima in pace, dunque: finché il multiverso tirerà, compagnie come Marvel e DC non avranno motivo di volgere lo sguardo altrove! E voi, siete contenti di questo andazzo? Fatecelo sapere nei commenti! Recentemente, intanto, Sebastian Stan ha elogiato il lavoro svolto da Kevin Feige sul Marvel Cinematic Universe.