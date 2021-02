Marvel, Joe Russo pronto a tornare per Wolverine: il casting sarà importante come Batman

Nel corso di una recente intervista promozionale Joe Russo, co-regista di Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame, ha parlato del futuro di Wolverine all'interno del Marvel Cinematic Universe.

Come noto i Marvel Studios si stanno preparando a rilanciare gli X-Men all'interno della saga del MCU, e ovviamente X-Men al cinema significano soprattutto Wolverine: la compagnia di Kevin Feige avrà una bella gatta da pelare al momento di scegliere un attore per sostituire Hugh Jackman, che ha chiuso la sua lunghissima carriera nei panni del personaggio con l'acclamato Logan di James Mangold.

Ora, durante un'apparizione su Lights Camera Barstool, il regista di Avengers Joe Russo ha paragonato la ricerca di un nuovo Wolverine alla ricerca di un nuovo Batman, che l'anno scorso ha trovato un nuovo volto in Robert Pattinson dopo gli anni di Ben Affleck. Inoltre, il regista di ha anche ribadito che gli piacerebbe realizzare una storia di Wolverine in futuro, desiderio che ha già espresso più volte in passato: "Bisogna trovare l'attore giusto per poter creare una nuova versione del personaggio, che allo stesso tempo sia potente e diversa ... Ma con Wolverine mi piacerebbe davvero provare a fare qualcosa."

Nel corso degli anni, il pubblico si è abituato all'idea del cambio di casting per personaggi noti come Spider-Man e Batman, che dal 2000 ad oggi sono passati di attori in attori diverse volte. Una sola costante è rimasta invariata, Hugh Jackman come Wolverine, un'accoppiata durata per ben diciassette anni.

Secondo voi chi è il più adatto a raccogliere questa sfida? Ditecelo nei commenti.

Per altre letture: