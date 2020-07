Marvel, Joe e Anthony Russo sul futuro del cinema: 'L'industria sarà più forte di prima'

Nel corso di una recente intervista Anthony e Joe Russo, registi di Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame, hanno provato ad immaginare il nuovo status quo dell'industria del cinema nel panorama post-Coronavirus.

"Anche se siamo cresciuti come veri amanti del cinema e l'esperienza teatrale è stata fondamentale per lo sviluppo del sogno di diventare a nostra volta dei cineasti, abbiamo sempre avuto un'idea leggermente agnostica su cosa sia il cinema", ha detto Anthony Russo. "Perché ci piace l'idea che oggi ci siano nuovi modi di esprimersi, anche se non sempre assomigliano ai modi tradizionali che riguardano per forza la sala cinematografica. Ci piace essere spinti dal cambiamento della tecnologia e dal cambiamento delle circostanze per trovare nuovi modi di usare il cinema per comunicare con le persone, per raccontare storie".

Sulla possibilità che l'industria riparta più forte di prima dopo la chiusura dovuta alla pandemia, Anthony Russo ha aggiunto: "Stiamo cercando di considerare questa vicenda come un'opportunità chiedendoci dove può condurci come narratori, come possiamo trovare nuove strade da percorrere per creare qualcosa che le persone vogliono condividere insieme come un unico pubblico. Penso che ci saranno sempre persone che inseguiranno quell'idea, ci saranno sempre persone che inseguiranno la comunicazione attraverso il cinema e lo storytelling. Non so cosa succederà in futuro, ma so che probabilmente ci saranno nuovi elementi che prima non avevamo e sono molto entusiasta delle nuove direzioni verso cui questi elementi ci spingono".

Joe Russo ha concluso parlando di contraccolpi e ripartenza: "Il contraccolpo sarà significativo, ma penso che nel momento in cui le persone potranno tornare in un cinema in tutta sicurezza l'industria sarà più potente di quanto non sia mai stata."

