Marvel, Jim Starlin sicuro: 'Thanos tornerà, Disney può farci ancora un po' di soldi'

Chi segue i fumetti Marvel sa bene quanto i grandi ritorni siano all'ordine del giorno, anche quando si parla di personaggi ormai defunti da tempo (o creduti tali): è probabile che le cose comincino quindi a funzionare così anche nel Marvel Cinematic Universe, con un certo Titano Pazzo che, ad esempio, è uno dei primi indiziati in tal senso.

A parlarne è stato proprio il papà di Thanos Jim Starlin: mentre vediamo il villain Marvel affrontare il multiverso in una nuova attrazione dell'Avengers Campus, infatti, Starlin si dice convinto che il personaggio di Josh Brolin possa effettivamente fare ritorno in uno dei prossimi capitoli del Marvel Cinematic Universe, fosse anche solo per un discorso di convenienza.

"Beh, penso che probabilmente [Thanos] abbia colpito un nervo scoperto. Ha sollevato questioni su cui molti di noi ci siamo interrogati. E inoltre è un personaggio forte. Non credo che qualcuno pensi che non lo vedremo più. Disney ha fatto una vagonata di soldi con lui e ce ne sono ancora tanti che potrebbe guadagnare. Quindi incrocio le dita" sono state le parole di Jim Starlin.

Cosa ne pensate? Vi convince l'idea di un Thanos redivivo? Fatecelo sapere nei commenti! Noi, intanto, ricapitoliamo tutti gli annunci a tema Marvel dello scorso D23.