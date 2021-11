Marvel, Jim Starlin confessa:'Non sapevo chi fosse Harry Styles!'

Una leggenda dei fumetti, Jim Starlin, lo scorso anno aveva chiesto esplicitamente ai Marvel Studios d'introdurre Pip il Troll nel Marvel Cinematic Universe. Nel frattempo lo studio ha lavorato a Eternals, il film diretto dal premio Oscar Chloé Zhao, basato sui personaggi chiamati Eterni e ventiseiesima pellicola del franchise.

Non proseguite nella lettura della news se non avete ancora visto il film. Scoprite sul nostro sito la recensione di Eternals.



Le richieste di Jim Starlin sono state esaudite visto che Pip il Troll è presente nel film di Zhao. Inoltre un'altra creazione di Starlin compare nei post-credit: si tratta di Eros, fratello di Thanos, interpretato da Harry Styles.



Eros e non Starfox, come sottolinea Starlin:"Non mi occupo di Starfox. Fu quando la redazione scelse vigliaccamente di cambiare il suo nome". Il fumettista era stato invitato alla première del film ma non ha potuto partecipare, perdendosi la presenza di due sue creazioni.

"Mi aspettavo la presenza di Thanos, giravano voci che un giovane Thanos sarebbe apparso nel film invece no, è stato solo menzionato. Pip non è stata una sorpresa troppo grande, Eros invece si, e tutto l'impatto che Harry Styles ha nel ruolo è stata una sorpresa. Non me l'aspettavo".



Starlin ha ammesso di non conoscere Styles prima del ruolo nel film:"Harry Styles è stato una sorpresa. Sono un vecchio idiota, quindi il mio consumo di musica pop si è fermato da qualche parte negli anni '70. Devo ammettere che non sapevo chi fosse Harry Styles". [...] Quando è venuto fuori che era l'attore scelto per Eros sono andato a cercarlo e sono rimasto davvero sorpreso, l'ho messo su Spotify. Ci sono un buon numero di canzoni che mi sono davvero piaciute. Sono stato ricondotto ai giorni nostri e ora so chi è Harry Styles. E penso che è perfetto, voglio dire, è un bel ragazzo".



Eternals è in vetta al box-office e sta ottenendo ottimi risultati commerciali nonostante le critiche altalenanti.