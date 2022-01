Marvel, Jessica Chastain rivela quale personaggio vorrebbe interpretare

L'abbiamo già vista nel mondo Marvel in occasione di X-Men: Dark Phoenix, ma Jessica Chastain non direbbe di no a un ruolo nel Marvel Cinematic Universe o nell'universo targato Sony, a patto che...

... sia quello di un villain, e non di una supereroina.

Lo ha rivelato di recente la stessa Chastain, che interrogata durante un'intervista per lo spy movie 355 su un suo potenziale ritorno in un film (o serie tv) della Casa delle Idee, ha affermato che non sarebbe affatto contraria.

Tuttavia "Credo che sarei più interessata a interpretare un villain di un'eroina, perché onestamente penso i cattivi si divertano di più" ha dichiarato, aggiungendo anche che "E mi piacerebbe che si trattasse di un villain che esiste già nei fumetti, e non un personaggio inventato di sana pianta. E inoltre, l'ideale sarebbe un cattivo che non necessita un contratto pluriennale. Sono il tipo che preferisce firmare per singoli progetti, quindi sarebbe fantastico se fosse un personaggio un po' cattivello e che poi scompare".

Jessica, dopotutto, non è estranea a simili ruoli, considerato il suo personaggio in X-Men: Dark Phoenix, ma pensate quanto potrebbe divertirsi nel MCU o nello Spider-Verse...

E voi, in che ruolo Marvel vedreste bene Jessica Chastain? Fateci sapere nei commenti.