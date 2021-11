Marvel, Jeremy Renner rivela: 'abbiamo una chat di gruppo' ed i fan impazziscono

Tutti i fan del Marvel Cinematic Universe si sono sempre chiesti se davvero gli attori del franchise fossero amici nella vita reale e se magari avessero una chat di gruppo in cui scambiarsi consigli e opinioni come un gruppo di amici qualsiasi, ebbene, Jeremy Renner ha dato una risposta definitiva a questa domanda.

I sei Avengers originali si sono fatti un tatuaggio alla fine della Infinity Saga, (solo Mark Ruffalo non si è tatuato) e questo testimonia certamente il loro amore, il loro legame e la loro gratitudine per questi iconici ruoli che hanno cambiato le loro vite. Ma ora si scopre, come rivelato da Jeremy Renner in una nuova intervista con il podcast Phase Zero, che tutti i membri del cast sono ancora in contatto grazie ad una chat di gruppo.



“Beh, solo perché muori davanti alla telecamera non significa che muori nella vita reale, quindi sì, abbiamo una chat di gruppo, e siamo tutti noi. Alcuni che sono ancora vivi e "morti sullo schermo". Sì, siamo tutti molto, molto amici, e non parliamo molto del nostro lavoro. E questo è anche il bello dell'essere, sai, amici Vendicatori...Parliamo dei nostri figli, dei divorzi, dei matrimoni e delle costruzioni di case, parliamo solo delle cose della nostra vita... È fantastico! La nostra amicizia è stata molto, molto speciale".



Naturalmente, tutti i fan vorrebbero poter leggere i messaggi che si scambiano e scoprire di che cosa parlano gli interpreti dei loro supereroi preferiti, ma questo sfortunatamente non è possibile. Il cast dell’intero franchise aumenta anno dopo anno, Renner non ha rivelato quanti membri ci sono nella chat di gruppo di Avengers, o forse ce n'è una super speciale con soli i sei Avengers originali, chissà! Ma è bello sapere che oltre a recitare insieme tutti sono diventati anche buoni amici. Renner sarà protagonista della serie Disney+ dedicata ad Occhio di Falco, non perdetevi il trailer di Hawkeye, che debutterà il 24 novembre sul servizio di streaming.