Marvel, Jeremy Renner confessa:'Pensarono di cacciarmi quando la mia ex moglie mi accusò'

Jeremy Renner nel 2019 ricevette pesanti accuse da parte della sua ex moglie, Sonni Pacheco, che disse di aver subito minacce di morte dall'attore, come riportato all'epoca da TMZ. La star Marvel di Hawkeye ha ricordato che l'accaduto rischiò di costargli il ruolo di Occhio di Falco nel futuro del Marvel Cinematic Universe.

In attesa della serie, scoprite il trailer di Hawkeye. Secondo il racconto di Pacheco, Renner all'epoca si trovava in un locale, secondo l'ex moglie, sotto l'effetto di droga e alcol e avrebbe riferito a numerose persone l'intenzione di ucciderla e di non poter più occuparsi della figlia della coppia, Ava, all'epoca 6 anni.

Pacheco raccontò altre presunte circostanze sul problematico rapporto con l'ex marito:"La tata sentì dire a Jeremy che sarebbe andato a casa di Sonni per ucciderla e che poi si sarebbe suicidato perché per Ava era meglio non avere genitori". In un'altra occasione Renner si sarebbe presentato a casa, minacciando di uccidere la donna e poi puntandosi la pistola in bocca.

Un'amica di Renner, che avrebbe vissuto per diverso tempo con i coniugi, avrebbe dichiarato che Pacheco aveva confessato di aver sposato l'attore soltanto per ottenere la Green Card.



Jeremy Renner ha sempre smentito tali affermazioni:"Non rispondo pubblicamente o privatamente a sciocchezze. Le alimenta soltanto. Se rispondi le dai aria. Non alimento incendi di mer*a. Semplicemente non lo faccio, mi rifiuto di farlo". L'attore ha dichiarato di aver quasi perso il ruolo di Occhio di Falco per tali accuse e la diatriba va avanti da diverso tempo. Sonni Pacheco ha chiesto il divorzio da Jeremy Renner nel dicembre 2014, a meno di un anno dal matrimonio. Nell'accordo i due coniugi hanno stabilito una custodia condivisa della figlia Ava.



Jeremy Renner ha detto di non conoscere il futuro di Hawkeye negli Avengers:"Non sono un indovino".