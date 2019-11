Marvel: Jeffrey Ford, creatore della battuta Io Sono Iron Man, risponde a Martin Scorsese

Nel corso di una recente intervista promozionale Jeffrey Ford, montatore di Avengers: Endgame che nel corso della sua carriera è stato premiato col Saturn Award, ha risposto ai recenti nuovi commenti di Martin Scorsese sul Marvel Cinematic Universe.

"Penso che Scorsese abbia fatto delle osservazioni interessanti, quando sostiene che dobbiamo davvero tornare al concetto di cinema come comunità e far parte del pubblico che va a vedere un'espressione artistica sullo schermo”, ha dichiarato Ford ad IndieWire.

Tra le diverse dichiarazioni rilasciate da Scorsese, il regista ha dichiarato che i successi commerciali della Marvel mancassero di un certo livello di emozione. A questo proposito, Ford ha dichiarato:

"L'unica cosa che so al riguardo è che quando l'ho visto in sala con il pubblico, c'è stata una profonda reazione emotiva".

Nonostante Ford non sia necessariamente un nome popolare al livello di quelli di Kevin Feige o di Joe e Anthony Russo, qualche settimana fa i cineasti di Avengers: Endgame hanno riconosciuto proprio al pluripremiato montatore il merito della celebre battuta "Io Sono Iron Man".

"Tony non doveva dire nulla in quel momento" hanno svelato i Russo. "E una volta arrivati in sala montaggio, ci siamo resi conto che forse avrebbe dovuto avere una battuta finale. Del resto è un personaggio che ha vissuto tutta la sua vita intorno alle battute e alle risposte argute, quindi doveva avere l'ultima parola anche in questo caso. Ma non ci riuscivamo, non riuscivamo a trovare qualcosa che andasse bene, e abbiamo provato almeno un milione di battute diverse. Thanos diceva: 'Io sono ineluttabile', e Tony? E' stato il nostro montatore Jeff Ford, che ha lavorato in tutti i nostri quattro film Marvel e che è un narratore straordinario, a dire: 'Perché non rifacciamo la scena e gli facciamo dire: 'E io sono Iron Man'? Ci siamo guardati un secondo e abbiamo gridato: 'Prendete la cinepresa!'"

Per altri approfondimenti vi rimandiamo alle dichiarazioni di Mark Ruffalo sul futuro di Hulk.