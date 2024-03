Marvel, Jeff Wadlow propose Will Smith come Captain America: 'Non volevo un look ariano'

Oltre ai rumor sul futuro della saga del MCU, in queste ore i fan del franchise posso anche immaginare un passato alternativo nel quale i Marvel Studios hanno sviluppato un film di Captain America con protagonista Will Smith.

L'idea nacque grazie al regista Jeff Wadlow, che successivamente avrebbe diretto il film di supereroi Kick-Ass 2: in una recente intervista con Alex Zane, infatti, Wadlow ha raccontato di quando, nei primi anni 2000, si incontrò con la Marvel per discutere di un potenziale film su Captain America, film nel quale però la sua interpretazione di Steve Rogers sarebbe stata estremamente diversa da quella che tutti i fan Marvel conoscono.

"Ucciderei - dico letteralmente - per realizzare un grande film sui supereroi. E ci sono andato vicino, in passato, con i Marvel Studios, tra l'altro. Dopo l'uscita di Iron Man nel 2008, ho chiamato il mio manager e gli ho detto: 'Devi farmi entrare alla Marvel. Non so cosa stanno facendo né quali saranno i loro prossimi film, ma mi piace e voglio farne parte, voglio incontrarli per presentare la mia proposta'. Pensavo che, all'epoca, non avrebbero mai fatto un film su Capitan America nemmeno in un milione di anni, e non sapevo che invece ci stavano già lavorando. Avevo qualche bella idea ma, inutile dirlo, penso che la mia proposta fosse troppo lontana dalle loro intenzioni: dissi che Captain America doveva essere Will Smith o The Rock, perché il look biondo con gli occhi azzurri sarebbe stato troppo stile razza ariana. Ovviamente, non mi hanno ascoltato!".

