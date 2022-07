Marvel, Jamie Lee Curtis chiude al MCU: 'Non farò mai un film con loro'

Se Brandon Perea non vede l ora di debuttare nel MCU, in una recente intervista promozionale l'iconica Jamie Lee Curtis ha confermato di non essere interessata ai film Marvel, e per una ragione ben precisa.

Di recente, anche Simon Pegg ha chiuso al MCU, spiegando che a suo modo di vedere i film Marvel non sono per adulti. La Curtis, iconica star di True Lies, Una poltrona per due e Halloween, si è tenuta più sul diplomatico, spiegando: "Ho paura che nel momento stesso in cui accetto di fare un film per la Marvel, loro inizieranno ad attaccarmi addosso quei puntini per la CGI costringendomi a recitare in un magazzino ricoperto di sfondo verde e situato da qualche parte chissà dove", ha detto l'attrice in un'intervista promozionale con PEOPLE, riferendosi al suo nuovo film Everything Everywhere All at Once, che in Italia uscirà dal prossimo 6 ottobre. "Everything Everywhere All at Once è stata l'esperienza assolutamente più inaspettata e deliziosa della mia carriera, solo perché le aspettative erano così basse e di conseguenza è stato così liberatorio. Mi sono divertita moltissimo sul set, e non c'era neanche un centimetro di Green screen!"

Jamie Lee Curtis è tornata nei panni di Laurie Stroode nel primo trailer di Halloween Ends, pubblicato questa settimana. Come da tradizione il film, che concluderà la nuova trilogia della saga scritta e diretta da David Gordon Green e sequel diretto di Halloween di John Carpenter, uscirà nelle sale dal 14 ottobre prossimo in tempo per la festa di Halloween.

Nel frattempo, cresce l'attesa per il Comic-Con dei Marvel Studios: nelle scorse ore Deadline ha apparentemente spoilerato i titoli dei reboot di X Men e Blade.