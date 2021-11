Marvel, Jamie Dornan pronto ad entrare nel MCU? L'attore ha incontrato Kevin Feige!

Jamie Dornan si è fatto conoscere dal grande pubblico grazie al ruolo del miliardario Christain Gray nella trilogia live-action di Cinquanta sfumature dai romanzi di E. L. James, da allora ha cercato di ampliare i suoi progetti lavorativi. Secondo gli ultimi rumors Dornan potrebbe entrare nel Marvel Cinematic Universe e avrebbe già incontrato il boss della Marvel Kevin Feige.

In un'intervista con il New York Times, Dornan ha chiarito che vuole essere conosciuto non solo per Cinquanta sfumature di grigio e spera di avere una carriera simile a quella di Robert Pattinson. Dopo aver recitato nella saga di Twilight, stroncata dalla critica, Pattinson ha cercato con tutte le sue forze di scrollarsi di dosso l’immagine del bel vampiro recitando in tanti film indipendenti e prossimamente sarà Bruce Wayne, come potete vedere nel trailer di The Batman.



Dornan ha elogiato le scelte di carriera di Pattinson: “Mentirei se non ammettessi che mi sembra che abbia giocato in modo davvero intelligente le sue carte. Tutto ciò che ha fatto da Twilight è stato davvero intelligente e ben realizzato, e quei film non sono stati finanziati a suo nome se non fosse stato in questi film che hanno guadagnato miliardi di dollari".

Sembra che i Marvel Studios abbiano già messo gli occhi su Dornan dato che ha rivelato di avere avuto un colloquio con il capo della Marvel Kevin Feige nel corso dell’intervista. Il sito non condivide una citazione specifica dell'attore, ma osserva che "Dornan è aperto sui film che brama e ha incontrato il capo dei Marvel Studios Kevin Feige per indossare un mantello e una calzamaglia".



L’attore ha poi continuato: “Sono più ambizioso di quanto lo sia mai stato prima. Inoltre, da quando è morto mio padre, si è acceso questo fuoco in più dentro di me. Ma per qualche ragione, da quando se n'è andato, ho la strana sensazione di voler dimostrare qualcosa a me stesso.”

L'incontro con il presidente dei Marvel Studios è praticamente un rito di passaggio per gli aspiranti supereroi. Non è ancora chiaro per quale personaggio sia stato scelto Jamie Dornan, ma le possibilità sono infinite ora che il multiverso della Marvel è reale. Qualcosa ci dice che vedremo Dornan nel MCU in futuro, ma intanto potete vederlo nel trailer di Belfast diretto da Kenneth Branagh.