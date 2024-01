Marvel, James McAvoy tornerà come Charles Xavier? 'Qualsiasi cosa dico mi mette nei guai'

Gli X-Men saranno presumibilmente una parte importante del Marvel Cinematic Universe che verrà, ma di quali X-Men parliamo? Gli Studios non hanno ancora chiarito se la linea temporale interessata sarà quella di Ian McKellen/Patrick Stewart o quella di Michael Fassbender/James McAvoy, o se assisteremo a un recasting più o meno integrale.

Mentre si parla di un possibile film su Magneto e la Confraternita dei Mutanti, comunque, a non trovare pace è James McAvoy: alla star di Split vengono continuamente chieste notizie sul suo possibile coinvolgimento nel franchie, al punto che il nostro ha deciso di evitare il problema alla base per non rischiare fraintendimenti.

"Qualsiasi cosa io dica potrebbe mettermi nei guai o qualcosa del genere. Non ho avuto contatti con loro, se vogliono che torni dovrebbero farmi una proposta. Dovrebbe esserci una buona sceneggiatura, dovrebbero volermi davvero, tutta questa roba. La realtà la conosceremo solo quando una cosa del genere sarà avvenuta o meno. Io non sto dicendo nulla" sono state le parole dell'attore.

Voglia di lasciare uno spiraglio aperto o tentativo di svicolare restando sul vago? Lo scopriremo solo strada facendo! Voi, intanto, fateci sapere nei commenti a chi va la vostra fedeltà: preferireste il ritorno dello Xavier di James McAvoy o di quello di Patrick Stewart (già visto per altro, in Doctor Strange nel Multiverso della Follia)? A voi la parola!