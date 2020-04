Marvel, James Gunn svela il suo videogioco preferito: ecco la scelta che vi sorprenderà

Sebbene James Gunn stia impiegando questi giorni di quarantena forzata continuando da casa il lavoro per il suo prossimo film, The Suicide Squad, come sempre trova un po' di tempo per chiacchierare con i suoi tramite i propri canali social.

La maggior parte delle domande generalmente riguarda i suoi film, sia quelli passati che quelli inediti, ma durante una recente sessione Q&A per Guardiani della Galassia Vol. 3 tenuta sulla sua pagina ufficiale Twitter, a Gunn è stato chiesto quale fosse il suo videogioco preferito di tutti i tempi.

A quanto pare, il regista è un grande fan di Star Wars: Knights of the Old Republic: quel particolare capitolo della saga videoludica è stato a lungo considerato non solo uno dei migliori giochi di Star Wars di tutti i tempi, ma anche uno dei più grandi giochi in assoluto mai realizzati. Rilasciato nel 2003 come esclusiva Xbox, Knights of the Old Republic si svolge 4000 anni prima degli eventi della trilogia originale di Star Wars. Sviluppato da BioWare e pubblicato da LucasArts, è un gioco di ruolo che permette ai giocatori di fare una serie di scelte che nel corso dell'avventura avranno un impatto sul percorso verso il Lato Chiaro dei Jedi o quello Oscuro dei Sith. Dalla versione originale, il titolo è apparso su diverse piattaforme aggiuntive, tra cui Windows, Android e iOS.

Che ne pensate? Conoscete il videogame in questione?

