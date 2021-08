Marvel, James Gunn definisce 'terribilmente cinica' la critica di Scorsese ai cinecomic

James Gunn ha commentato le dichiarazioni critiche di Martin Scorsese nei confronti dei film Marvel, articolando il suo pensiero e spiegando che nonostante non sia d'accordo con il collega ha condiviso alcuni aspetti di quanto espresso dal regista di Taxi Driver, ritenendolo 'uno dei più grandi registi' nella storia del cinema.

"Penso solo che sia terribilmente cinico continuare ad andare contro la Marvel, in modo da avere l'attenzione della stampa per il suo film. Stava creando il suo film all'ombra dei film Marvel, li sfruttava per avere l'attenzione di cui aveva bisogno" ha dichiarato Gunn.



I primi commenti di Martin Scorsese sull'argomento sono stati resi pubblici nell'ottobre 2019, in un'intervista con Empire, nella quale ha dichiarato di non ritenere 'cinema' il lavoro della Marvel, seppur fatto bene e con gli attori 'che fanno del loro meglio, date le circostanze'. Prevedibilmente queste dichiarazioni hanno spaccato in due il mondo del cinema, tra fan e addetti ai lavori, tra chi ha difeso l'opinione del regista e chi ha trovato errate le sue considerazioni.

Tuttavia James Gunn ha riservato anche parole di stima nei confronti di Scorsese:"Si tratta di uno dei più grandi registi che siano mai esistiti. Amo i suoi film. Posso guardare i suoi film senza problemi. E ha detto un sacco di cose su cui sono d'accordo. Ci sono molte cose vere tra quelle che ha detto".

Il regista di The Suicide Squad aggiunto:"Ci sono molti film senza cuore, anima e sono solo spettacolari, che non riflettono quello che dovrebbe accadere. Non riesco a dirvi quante volte ho parlato con dei registi prima girassero un grande film e ho detto 'Ehi, affrontiamo questa cosa tutti insieme, proviamo a fare qualcosa di diverso con questi film. Rendiamoli qualcosa di diverso rispetto ad ogni altro progetto mai realizzato prima".



James Gunn è da oggi al cinema nelle sale italiane con il suo ultimo film; leggete la nostra recensione di The Suicide Squad