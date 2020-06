Marvel, James Gunn avverte: 'Guardiani della Galassia 3 sarà il mio ultimo film'

Sembrerebbe che il tempo di James Gunn con il mondo del Marvel Cinematic Universe stia per finire - o, per lo meno, si sta per concludere quella parentesi cinematografica che lo ha reso amatissimo dal pubblico. Sembra infatti che il noto regista stia per dire addio ai Guardiani della Galassia.

In un Q&A su Instagram, Gunn ha rivelato infatti che Guardiani della Galassia Vol. 3 sarà probabilmente il suo ultimo film con il franchise. Anche se si è assicurato di sottolineare che nulla è ancora certo.

"È probabilmente il mio ultimo film", ha scritto Gunn. "E sicuramente l'ultimo con la squadra attuale. Ma non si sa mai!".

In molti poi hanno fatto notare al regista che una rivelazione simile era stata fatta pure ai tempi di Guardiani della Galassia Vol. 2 e Gunn a riguardo ha detto: "Non ho mai assolutamente detto che non avrei fatto un Vol. 2, anche perché sin dall'inizio era prevista una trilogia. Non è previsto nessun quarto film".

Molti membri del cast sono concordi nel dire che Guardiani della Galassia Vol. 3 sia il miglior film della saga, infatti Karen Gillan ha detto: "Non so esattamente quando inizierà la produzione ma, ho letto Vol. 3 e penso che sia il migliore della trilogia. So che siamo tutti davvero entusiasti di riavere James Gunn come il nostro impavido leader. Quindi non vediamo l'ora di tornare insieme".

Intanto James Gunn è anche impegnato con Suicide Squad, il secondo film del franchise DC dedicato alla gang di supervillains. Riuscirà il noto regista a destreggiarsi tra Suicide Squad e Guardiani della Galassia Vol. 3?