Marvel, James D'Arcy tornerà? 'Nell'MCU nessuno muore mai davvero'

Non si dimenticano esperienze come quelle vissute nel Marvel Cinematic Universe: lo sa bene James D'Arcy, che a distanza di anni non manca mai di manifestare tutto l'affetto possibile per l'Edwin Jarvis interpretato in Agent Carter e rivisto sul grande schermo per pochi istanti in occasione di Avengers: Endgame.

Mentre si continua a parlare di Taron Egerton come nuovo Wolverine, infatti, D'Arcy ricorda di aver provato delle splendide sensazioni sul set del film dei Russo, dicendosi inoltre assolutamente disponibile a tornare qualora gli Studios lo richiedessero: "Mi piacque moltissimo quell'esperienza, sono stato davvero fortunato, i Russo furono molto gentili con me ad invitarmi per quella breve apparizione in Avengers: Endgame" sono state le parole dell'attore.

D'Arcy ha poi proseguito: "Qualcuno mi dice che sono diventato una sorta di domanda da Trivial Pursuit. Sono l'unico personaggio Marvel ad esser passato dal piccolo al grande schermo [errore: D'Arcy dimentica Charlie Cox in Spider-Man: No Way Home, ndr]. Sapete, come ho già detto in passato, l'universo Marvel è un posto caro e divertente. Nessuno muore mai davvero, e ora c'è anche il multiverso".

Cosa ne dite? Vi piacerebbe rivedere Edwin Jarvis nel futuro dell'MCU? Fatecelo sapere nei commenti! Pare, intanto, che sia scoppiata la pace tra James Gunn e Francis Ford Coppola dopo le diatribe sui cinecomic.