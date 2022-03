Marvel, Jaden Smith nell'MCU? Will Smith svela:'Si sta preparando per fare la storia'

Il candidato all'Oscar Will Smith ha alimentato le voci che vorrebbero il figlio, Jaden Smith, in trattative per entrare a far parte del Marvel Cinematic Universe. Dopo i rumor circolati intorno alla possibilità che il giovane attore e rapper possa far parte di una nuova avventura dell'MCU, il padre non ha smentito l'ipotesi.

"Mio figlio si sta preparando fisicamente e mentalmente per avere il ruolo di uno dei personaggi che faranno la storia, per la prima volta nella saga, in un film che molti già conoscono e su cui già si fanno domande" ha dichiarato Smith in una nota al POPTime.



Ad inizio 2022 è stato lo stesso Jaden Smith a incoraggiare le voci secondo cui sarebbe stato preso in considerazione per un ruolo Marvel, condividendo una sua foto con una maschera di Spider-Man molto fedele al film. La foto è stata condivisa pochi giorni dopo il primo rumor che raccontava la trattativa di Smith jr. con Marvel, condiviso da un account piuttosto affidabile come MyTimeToShineHello.



La foto e il rumor hanno portato i fan a pensare ad un possibile coinvolgimento di Smith nel ruolo di Miles Morales in una versione live action alternativa di Un Nuovo Universo.



In passato Jaden Smith ha lavorato in diversi film conosciuti come La ricerca della felicità al fianco del padre, The Karate Kid - La leggenda continua e After Earth, diretto da M. Night Shyamalan.

Del figlio Jaden ha parlato anche Will Smith nella sua docuserie The Best Shape of My Life.