Marvel: J. August Richards vorrebbe interpretare Deathlok al cinema

Alla notizia (o, meglio, rumor) che vuole i Marvel Studios interessati al personaggio di Deathlok al cinema, il suo interprete televisivo, J. August Richards, ha iniziato una campagna sul web per far sì che sia lui stesso a fare il salto sul grande schermo.

"So che ci sono solo dei piccoli precedenti per attori televisivi che riprendono i loro ruoli anche al cinema ma continuerò a combattere per interpretarlo di nuovo!" ha spiegato l'attore sul web "Ho investito tutto quel che potevo in questo personaggio e sono collegato a lui a livello emotivo ancora oggi. Voglio interpretare ancora questo personaggio!". J. August Richards ha lanciato anche un hashtag #RichardsforDeathlok.

Richards ha interpretato il personaggio nel corso della serie televisiva Agents of S.H.I.E.L.D., la cui sesta stagione debutterà a maggio. Nel serial Richards interpreta l'alter ego di Mike Peterson, un "personaggio" inventato ad hoc per lo show. Chiaramente, con il rumor che vuole i Marvel Studios interessati ad una loro versione del personaggio sul grande schermo, l'attore ha iniziato una campagna per far sì che sia ancora lui a dargli il volto.

In realtà, qualora la voce di corridoio si rivelasse fondata, la Marvel potrebbe optare per un nuovo attore e senza andare ad intaccare minimamente la continuity costruita dallo show. Infatti, nei fumetti Deathlok è un "programma" e sono tanti gli alter ego ad avvicendarsi sotto questo nickname: il più famoso, ad esempio, è Luther Manning, ma ci sono anche altri personaggi come Michael Collins ad esser stati chiamati in questo modo.

Vedremo cosa accadrà in futuro.