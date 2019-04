Marvel: J. August Richards aperto ad un nuovo Deathlok al cinema

Sebbene abbia dichiarato di voler interpretare Deathlok anche al cinema, l'attore di Agents of S.H.I.E.L.D. J. August Richards ora si definisce aperto all'idea di vedere una nuova iterazione cinematografica del personaggio.

"Ovviamente mi piacerebbe interpretarlo ma ho preso coscienza del fatto che, per fare quell'universo cinematografico, la Marvel passa anni nella pianificazione e nelle idee, giusto?" spiega l'attore nel corso di una nuova intervista "Sono sicuro che faranno di tutto per rendere al meglio questo personaggio e per me va bene. Mi piacerebbe interpretare Deathlok anche al cinema, è chiaro, ma se introdurranno una nuova iterazione del personaggio... hey, benvenuto in famiglia. Siamo tutti Deathlok. Ed ecco dove va il mio pensiero al momento".

L'attore ha spiegato di non sapere se il suo contratto iniziale per Agents of S.H.I.E.L.D. prevedeva una possibile partecipazione ai film: "Non ne ho idea. Non ho letto il contratto, è stato inviato direttamente al mio agente e al mio manager. E, come detto, non c'erano tanti precedenti in attori della tv che arrivavano al cinema".

Tutto ciò nasce da un rumor che vorrebbe i Marvel Studios interessati a proporre una loro versione di Deathlok sul grande schermo. Naturalmente, questo non andrebbe contro all'iterazione di Richards vista nello show dato che, come nei fumetti, sono stati molti alter ego a vestire i panni del cyborg.