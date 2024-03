Marvel, Iron Fist sarà in Shang-Chi 2? Finn Jones fa sognare i fan di Netflix

Le ultime voci di corridoio vogliono la presenza di Iron Fist in Shang-Chi 2, nuovo film Marvel Studios sviluppato dal regista Destin Daniel Cretton, e in attesa di ulteriori conferme l'attore Finn Jones sembra aver voluto stuzzicare i suoi fan sui social.

Come potete vedere nel post disponibile in calce all'articolo, infatti, tramite le sue storie Instagram l'attore - interprete di Iron Fist nelle serie tv originali di Netflix, Iron Fist e il crossover The Defenders - ha pubblicato una foto nella quale si può vedere chiaramente un fumetto di Iron Fist infilato in una valigia: l'immagine è bastata per scatenare la curiosità dei fan, che grazie a Echo e agli ultimi sviluppi della serie tv in corso di lavorazione Daredevil: Born Again, ora sanno che i Marvel Studios hanno reso ufficialmente canoniche le serie tv Netflix per il MCU, cosa che potrebbe dare il là al ritorno di Iron Fist nella saga e anche ad un possibile esordio sul grande schermo.

Di recente, il noto insider Daniel Richtman aveva anticipato che i Marvel Studios starebbero lavorando ad un sequel della serie tv Iron Fist che avrà per protagonista una nuova Pugno d'acciaio versione femminile e vedrà Danny Rand, il personaggio di Finn Jones, nei panni del suo mentore e in un ruolo secondario.

Inoltre, per curiosità, segnaliamo che nella foto appare anche il libro de La storia infinita, film per il quale è stato appena annunciato il remake giusto qualche giorno fa: che l'attore sia in lizza per qualche parte? Staremo a vedere.

Su Il Corvo (Steelbook 4K UHD Blu-ray) è uno dei più venduti di oggi.