Marvel, investitore Disney critica Kevin Feige: 'Non capisco niente di cinema, ma...'

Come forse saprete, anche grazie alle recenti dichiarazioni di George Lucas a favore della Disney, in questi giorni lo studio è 'in guerra' con una fetta di azionisti molto scontenti degli ultimi risultati ottenuti, specialmente nel difficile 2023, paradossalmente l'anno del centenario Disney.

Il principale fautore di questa 'rivoluzione interna' è il miliardario Nelson Peltz, che proprio sul finire dello scorso anno ha utilizzato la quota di partecipazione Disney della sua azienda Trian Partners, una quota di 2,5 miliardi di dollari, per lanciare una lotta per procura per imporsi nel consiglio di amministrazione della società. Ora, parlando al Financial Times per una nuova intervista, Peltz ha raccontato la sua versione dei fan: "La Disney è stupida perché con questa mossa non sto cercando di licenziare l'amministratore delegato Bob Iger, in realtà voglio aiutarlo e non lo capiscono. Noi non licenziamo gli amministratori delegati."

La Disney tuttavia non vuole Peltz o i suoi seguaci nel consiglio e sostiene che non sia riuscito a "presentare una singola idea strategica valida" su come cambiare il corso dell'azienda, insinuando che sia interessato solo ad aumentare i profitti per gli investitori. "Dicono che non sappiamo nulla del mondo del cinema - e noi ammettiamo che è così, non capiamo niente di questa industria - ma forse anche loro hanno smarrito la via. Hanno perso il primo posto nel settore dell'animazione, hanno perso il primo posto posto nelle funzionalità. Forse è giunto il momento di cambiare gestione in quelle divisioni."

E, a proposito delle divisioni Disney, Peltz ne ha avute anche per Kevin Feige, il mega produttore leader dei Marvel Studios, in grado di creare dal nulla una saga da 30 miliardi di dollari di incasso: "Non direi di farlo fuori, ma metto in dubbio i suoi risultati e le sue decisioni. La gente va a guardare un film per divertirsi. Non vanno per ricevere un messaggio. Perché devo avere una Marvel composta solo da donne? Non che io abbia qualcosa contro le donne, ma perché deve essere per forza così? Perché non posso avere una Marvel che sia di tutti, uomini e donne? Perché ho bisogno di un cast tutto nero?".

I due commenti finali sembrano essere in relazione a The Marvels e Black Panther, sebbene probabilmente Peltz non ricordi che il secondo film incassò oltre 1 miliardo di dollari e ottenne 7 nomination all'Oscar, tra cui una a miglior film, vincendo 3 statuette (mentre il sequel Wakanda Forever conquistò 5 nomination e quasi 900 milioni di dollari in tutto il mondo).

Per altre letture scoprite tutti i film Marvel in sviluppo attualmente.

Su DUNE: PARTE DUE STEELBOOK 3 (4K Ultra HD Blu-ray) è uno dei più venduti di oggi.