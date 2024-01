Marvel intende imparare dagli errori degli ultimi anni: parla Brad Winderbaum

Il 2023 è stato difficile per tutta la Disney e in particolare per i Marvel Studios, che hanno dovuto affrontare situazioni di crisi sia dietro le quinte che al box office, ma per il produttore Brad Winderbaum il futuro sarà tutta un'altra storia, a cominciare dal 2024.

Durante la conferenza stampa per la nuova serie TV Echo, in uscita in esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand Disney+ dal 10 gennaio prossimo con tutti e cinque gli episodi disponibili dal giorno del lancio, il produttore esecutivo dei Marvel Studios ha parlato delle sfide che la Saga del Multiverso hanno dovuto affrontare negli ultimi anni – dalla pandemia agli scioperi di Hollywood, passando per i cambi dirigenziali ai vertici della Disney - e delle lezioni che Kevin Feige e i suoi colleghi hanno appreso da questi eventi: "Abbiamo imparato molto da queste ultime difficoltà", ha ammesso Winderbaum. "Da un giorno all'altro siamo stati chiamati in causa per iniziare la produzione di una quantità esorbitante di contenuti televisivi per lo streaming, ma siamo principalmente una società di produzione cinematografica. Quindi, si può notare che il nostro primo ciclo di serie tv ha una struttura molto simile a quella di un film: delineano i personaggi entro l'ultima scena, sembrano delle serie limitate a sé stanti."

Senza citarlo direttamente, Winderbaum sembra voler riconoscere che la politica di Bob Chapek, il precedente ceo Disney che ha voluto inondare il mercato di nuovi contenuti MCU aprendo la saga allo streaming, si è rivelata una sfida eccessiva per lo studio, con opere che non essendo "televisione" nel senso tradizionale del termine non potevano offrire i rendimenti dei contenuti televisivi tradizionali.

Per altre letture vi segnaliamo che sempre Brad Winderbaum ha confermato che Echo sarà un prologo di Daredevil: Born Again.