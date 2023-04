Marvel, insider avverte: 'Già trovato il sostituto di Jonathan Majors per Kang'

Il licenziamento di Jonathan Majors da parte di Disney dopo il tanto pubblicizzato arresto dell'attore nelle scorse settimane non è stato escluso a priori, anzi secondo un famoso insider Marvel avrebbe già trovato un sostituto per Kang il Conquistatore nel caso in cui dovesse correre ai ripari.

Nel corso dell'ultima puntata del suo famoso podcast The Hot Mic, infatti, il giornalista di Above the Line Jeff Sneider, noto per le sue anticipazioni spesso 'azzeccate' sul mondo di Hollywood e per le informazioni di prima mano raccolte dalle sue fonti, ha riportato che i Marvel Studios hanno già pensato a Damson Idris per il ruolo di Kang il Conquistatore nel caso in cui la Disney dovesse decidere di licenziare Jonathan Majors: l'attore è diventato famoso per il dramma poliziesco di FX Snowfall, ma secondo Sneider è entrato 'nei radar' dei Marvel Studios quando in questi giorni è stato assunto al fianco di Brad Pitt nel nuovo film di Formula 1 diretto dal regista di Top Gun: Maverick Joseph Kosinski e prodotto da Apple TV+.

Non è ancora chiaro al momento quale sarà il futuro di Jonathan Majors nel Marvel Cinematic Universe, sebbene la sensazione sia che le cose non stiano girando propriamente a suo favore: in questi giorni, ad esempio, ha fatto notizia la decisione dell'esercito USA di ritirare una pubblicità con Jonathan Majors dopo le accuse ai suoi danni. Al contrario, invece, sappiamo che Kang sarà un punto di riferimento per la Saga del Multiverso, con numerose apparizioni non solo in Avengers: The Kang Dynasty e Avengers: Secret Wars ma anche nei tanti progetti, tra grande schermo e Disney+, che guideranno i fan verso l'uscita dei titoli crossover, motivo per cui appare logico, almeno dal punto di vista dei Marvel Studios, iniziare a 'guardarsi intorno'.

Come al solito, vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutti i prossimi aggiornamenti.