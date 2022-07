Marvel, un inquietante Henry Cavill è Wolverine immaginato da un'intelligenza artificiale

Una nuova fan art creata grazie all'aiuto dell'intelligenza artificiale ha provato a "immaginare" la star del DC Extended Universe Henry Cavill nei panni di una versione decisamente inquietante di Wolverine, di cui si parla sempre più insistentemente per un possibile ed eventuale esordio nel Marvel Cinematic Universe. Provate a dare un'occhiata.

L'inquietante opera d'arte è stata creata utilizzando la piattaforma DALL-E, che converte le descrizioni testuali in immagini digitali, come riporta Screen Rant. Si tratta di nove diverse visualizzazioni, che sembrano aver mescolato le sembianze di Cavill con quelle del Wolverine (in pensione) di Hugh Jackman. Le foto mostrano tratti del viso sfocati e deformati che richiamano alla mente un mostro cinematografico piuttosto che un supereroe, un effetto esacerbato dagli artigli contorti del Wolverine di Cavill. Inoltre, almeno un'immagine utilizza un fotogramma di Cavill nei panni di Superman, tratto da una delle sue apparizioni nel DC Extended Universe, aggiungendo quindi una versione distorta dell'Uomo d'Acciaio.

Cavill è uno dei tanti nomi che i fan hanno proposto come potenziale sostituto di Jackman, dal momento che i Marvel Studios si stanno preparando a integrare il franchise degli X-Men nel Marvel Cinematic Universe. Un'altra scelta popolare è quella di Taron Egerton, star di Rocketman, che ha recentemente confermato di aver partecipato a incontri con i Marvel Studios per un progetto non rivelato del MCU.

Egerton ha aggiunto che sarebbe nervoso all'idea di infilarsi nello spandex di Wolverine, vista l'ombra imponente gettata da Jackman. "Sarei eccitato, ma anche apprensivo, perché Hugh è così associato al ruolo che mi chiedo quanto sarebbe difficile per qualcun altro farlo", ha detto. "Ma spero che, se si presenterà l'occasione, mi daranno una possibilità".

Di recente è emerso che anche i fratelli Russo sarebbero interessati agli X-Men per un futuro film dei Marvel Studios.