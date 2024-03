Marvel innamorata di Shawn Levi e Deadpool & Wolverine: farà Avengers: Secret Wars?

Oltre ai piani originali per Deadpool 3 della Fox prima del passaggio ai Marvel Studios, in queste ore si è parlato anche di futuro per Deadpool & Wolverine, nello specifico per il regista del film Shawn Levi.

Secondo quanto rivelato dal noto insider Daniel Richtman, che dai suoi canali social si è espresso anche sulla situazione di Spider-Man 4 con Tom Holland, diviso tra i desideri di Sony e le strategie dei Marvel Studios ma a quanto pare sempre più vicino a concretizzarsi, la compagnia di Kevin Feige sarebbe rimasta molto soddisfatta da Deadpool & Wolverine, per non dire 'colpita', al punto che il regista potrebbe molto presto guadagnarsi un posto di rilievo nel futuro del franchise: anzi, in base alle fonti di Daniel Richtman, viene reso noto che Shawn Levy dirigerà 'diversi progetti Marvel' prossimamente.

Ovviamente il pensiero non può che andare subito ad Avengers: Secret Wars, film nel quale tra l'altro secondo le indiscrezioni Hugh Jackman riprenderà il ruolo di Wolverine per guidare un team di supereroi del Multiverso, e il fatto che anche Deadpool dovrebbe far parte della squadra del capitolo finale della Saga del Multiverso renderebbe Shawn Levy il regista ideale per il progetto. Tuttavia in passato era stato fatto anche il nome di Sam Raimi per Avengers: Secret Wars, e dato che per Levy si parla di 'diversi progetti' non è chiaro al momento come si evolverà la situazione.

Vi terremo aggiornati su tutte le prossime novità, restate sintonizzati sui canali di Everyeye.

