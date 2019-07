La Marvel ha iniziato i test per il protagonista di Shang-Chi

Sabato prossimo i Marvel Studios saranno presenti al San Diego Comic-Con con un superpanel dove sono attesi tantissimi annunci e, persino, l'arrivo del primo trailer di Black Widow.

Con la durata di ben novanta minuti, è chiarissimo che i Marvel Studios avranno tantissime cose da annunciare e sorprese per i fan. Tra questi è possibile che verrà annunciato il protagonista di Shang-Chi che, secondo i report, potrebbe essere addirittura Ludi Lin.

Secondo un nuovo rumor, infatti, la Marvel avrebbe già iniziato dei test con alcuni attori tra i 20 anni e con discendenza cinese (è un requisito fondamentale, a quanto pare) per capire chi, tra questi, possa essere il protagonista della prossima pellicola dello studio dietro Avengers: Endgame.

A quanto pare, nelle settimane appena trascorse, la Marvel ha avuto svariati meeting con numerosi attori ma, da questi incontri, soltanto un paio di nomi sarebbero arrivati 'alla fine' e starebbero effettuando dei test in studio per provare alla Casa delle Idee di essere la persona più giusta per dare il volto all'esperto di kung-fu.

Con dei test in corso in questi giorni, dunque, non sarebbe difficile immaginare un annuncio in grande stile al panel di sabato. Noi vi terremo aggiornati a riguardo.