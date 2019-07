La Marvel ingaggia il costumista di Matrix e Aquaman per Shang-Chi

Il presidente dei Marvel Studios ha recentemente ribadito la voglia di tornare a stupire il pubblico del MCU e Shang-Chi, primo supereroe asiatico del franchise, ha sicuramente tutte le carte in regola per farlo.

Il film probabilmente sarà presentato in via ufficiale all'imminente San Diego Comic-Con o al D23 Expo di agosto, ma nel frattempo arrivano nuove e interessanti informazioni sulla troupe che lavorerà alla pellicola.

Stando a quanto riportato da Discussing Film, infatti, i Marvel Studios hanno recentemente ingaggiato Kim Barrett come costumista. Barrett è un costume designer australiano che nella sua carriera ha lavorato a diversi film girati in Australia come la trilogia di Matrix, Aquaman, Paradise Beach - Dentro l'incubo e Pianeta Rosso.

L'aggiunta di Barrett potrebbe essere un'ulteriore conferma del fatto che il film sarà girato agli studi della Fox presenti proprio in Australia, ora che la compagnia è passata definitivamente in mano a Disney. Il film per ora è in fase di pre-produzione e l'unica conferma è che sarà diretto da Destin Daniel Cretton.

Ne sapremo sicuramente di più agli eventi di luglio e agosto, nei quali molto probabilmente i Marvel Studios presenteranno i già confermati Shan-Chi, Gli Eterni e Vedova Nera. Cosa vi aspettate da Shang-Chi e dalla fase 4 del MCU? Diteci la vostra nei commenti.