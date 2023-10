Marvel, infornata di leak: il ritorno di Iron Man, Young Avengers e tanto altro ancora!

Oltre alle anticipazioni sul futuro di Andrew Garfield e sulla saga di Spider-Man nel particolare, il famoso insider e scooper My time to shine hello in queste ore ha tenuto un vero e proprio Q&A sui suoi profili social, dal quale sono emersi tantissimi leak riguardanti i prossimi progetti del MCU.

Gli 'scoop', sempre tra virgolette in quanto sarà impossibile stabilirne la veridicità fino a che non lo farà la Marvel stessa, anticipano il ritorno di Iron Man nel Marvel Universe, quello attesissimo di Scarlet Witch, la trama di Blade, l'arrivo degli Young Avengers e i piani per Moon Knight, tra le altre cose.

Young Avengers : stando a My time to shine hello, il piano della Marvel è quello di iniziare le riprese di un progetto dedicato agli Young Avengers nel 2024, col team che si formerà prima di Avengers: The Kang Dynasty. Lo scooper non fornisce altre indicazioni.

: stando a My time to shine hello, il piano della Marvel è quello di iniziare le riprese di un progetto dedicato agli Young Avengers nel 2024, col team che si formerà prima di Avengers: The Kang Dynasty. Lo scooper non fornisce altre indicazioni. Daredevil: Born Again : come sappiamo un argomento divenuto molto caldo nelle ultime settimane, in questo caso lo scooper si è limitato a confermare che Jessica Jones tornerà nella serie.

: come sappiamo un argomento divenuto molto caldo nelle ultime settimane, in questo caso lo scooper si è limitato a confermare che Jessica Jones tornerà nella serie. Blade : il film sarà ambientato nel 1920 e avrà Lilith come villain principale, informazioni che confermano le precedenti indiscrezioni emerse negli scorsi mesi.

: il film sarà ambientato nel 1920 e avrà Lilith come villain principale, informazioni che confermano le precedenti indiscrezioni emerse negli scorsi mesi. Scarlet Witch : il ritorno di Wanda non è previsto per l'immediato futuro della saga, con lo scooper che ha anticipato il 2026 come data da tenere a mente. In quell'anno, i Marvel Studios hanno attualmente in programma Avengers: The Kang Dynasty.

: il ritorno di Wanda non è previsto per l'immediato futuro della saga, con lo scooper che ha anticipato il 2026 come data da tenere a mente. In quell'anno, i Marvel Studios hanno attualmente in programma Avengers: The Kang Dynasty. Moon Knight : sono previsti due se non addirittura tre nuovi appuntamento con il Moon Knight di Oscar Isaac, che tornerà su Disney+ con una seconda stagione della sua serie tv stand-alone e poi sarà visto anche 'nei film' (al plurale, scrive lo scooper) degli Avengers, ovvero The Kang Dynasty e Secret Wars.

: sono previsti due se non addirittura tre nuovi appuntamento con il Moon Knight di Oscar Isaac, che tornerà su Disney+ con una seconda stagione della sua serie tv stand-alone e poi sarà visto anche 'nei film' (al plurale, scrive lo scooper) degli Avengers, ovvero The Kang Dynasty e Secret Wars. Iron Man: "Avremo un nuovo Iron Man? Dovremo aspettare fino al reboot del MCU?", chiede un fan di Tony Stark, menzionando il famoso reboot in arrivo per il MCU dopo la Saga del Multiverso. My time to shine anticipa: "Prima del reboot", confermando apparentemente le numerose indiscrezioni che parlano di un ruolo di Iron Man in Avengers: Secret Wars.

