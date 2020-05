Marvel: tutta la Infinity Saga in un video supercut da due minuti!

L'utente di YouTube Gugga Leunnam ha pubblicato sul suo canale un video montaggio che riassume in poco meno di due minuti tutta la Infinity Saga del Marvel Cinematic Universe, dal primo capitolo di questa avventua, Iron Man, fino all'ultima pellicola uscita nelle sale, Spider-Man: Far From Home.

Il video parte da dove tutto è iniziato ovviamente, dal primo Iron Man che la Marvel distribuì insieme alla Paramount, quando ancora la società non era stata acquisita dalla Disney; si passò poi per L'incredibile Hulk, distriuito dalla Universal che tutt'ora detiene i diritti di sfruttamento sul personaggio (per film standalone) e poi con Thor e Captain America: Il primo vendicatore. Ricordiamo che il primo film che la Marvel distribuì con la Disney fu il successo planetario The Avengers di Joss Whedon che consolidò gli sforzi fatti fino ad allora e fece proseguire il lavoro di Kevin Feige fino a raggiungere il suo culmine con Avengers: Endgame, uscito nell'aprile 2019 e diventato in pochi mesi il film col più alto incasso della storia del cinema, battendo dopo dieci anni il dominio di Avatar e di James Cameron (che aveva stabilito anche il record precedente con Titanic).

Mai nessuno era riuscito a condensare 11 anni di Universo Cinematografico Marvel in due minuti di montaggio, ma l'utente in questione ci è riuscito.

Il prossimo film Marvel a uscire nelle sale, inaugurando così la Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, sarà Black Widow, il quale sarebbe dovuto uscire alla fine dello scorso aprile, ma la pandemia ne ha impedito la distribuzione; la pellicola arriverà nelle sale a novembre, nel posto lasciato libero da Gli Eterni. In Regno Unito uscirà ancora prima, invece, il 28 ottobre 2020.