Marvel, importanti aggiornamenti sul regista di Avengers 5, Blade e Fantastici 4

Dopo le ultime indiscrezioni sulla Saga del Multiverso anticipate dal famoso insider Daniel Richtman, in queste ore il giornalista Jeff Sneider ha detto la sua sul futuro del Marvel Cinematic Universe svelando le informazioni di cui è entrato in possesso per alcuni dei titoli più attesi.

Per quanto riguarda Avengers 5, ad esempio, Sneider rivela che la Marvel attualmente è alla ricerca di un regista 'inedito', ovvero che non abbia mai lavorato in precedenza su un film MCU: la cosa raffredderebbe la pista Sam Raimi, il cui nome era emerso negli scorsi mesi per il film scritto da Michael Waldron, e si allineerebbe ai recenti rumor che vogliono Sam Raimi assegnato a Spider-Man 4 con Tom Holland. Ricordiamo che, in precedenza, Avengers 5 era stato affidato allo sceneggiatore Jeff Loveness e al regista Destin Daniel Cretton, che però ha lasciato per occuparsi di Shang-Chi 2.

Proseguendo, Sneider riferisce che Blade è definitivamente tornato in carreggiata, ma secondo le sue fonti contrariamente a quanto riportato da Richtman il film non verrà girato nel Regno Unito ma in Messico. Come il collega però riferisce che l'ambientazione è stata spostata dai primi del '900 al presente e inoltre aggiunge anche che la storia è stata ridimensionata e ora riguarda solo Mahershala Ali che uccide i vampiri...il che potrebbe anche andar bene ai fan, considerato che la promessa è quella di un altro film vietato ai minori della Marvel dopo Deadpool & Wolverine. Infine, anche Sneider ribadisce l'arrivo dei Midnight Sons e conferma che Mia Goth interpreta ancora la villain Lilith dopo le tante riscritture della sceneggiatura.

Per concludere, parlando di Silver Surfer Norrin Radd nei Fantastici Quattro, Sneider rivela di non aver avuto imbeccate da questo punto di vista ma conferma che Javier Bardem rimane la scelta numero uno dei Marvel Studios per Galactus.

