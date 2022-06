Marvel, importante aggiornamento su Werewolf by Night: parla Michael Giacchino

Finora la produzione di Werewolf by Night è andata avanti nel mistero, ma in una nuova intervista promozionale Michael Giacchino ha finalmente parlato del nuovo progetto Marvel, che ricordiamo sarà uno speciale di Halloween in arrivo in esclusiva su Disney Plus.

Parlando con ComicBook, il famoso compositore premio Oscar per le musiche di Up ha confermato che esordirà alla regia con Werewolf by Night e che, sebbene il processo di produzione sia stato estenuante, è stato anche incredibilmente divertente. Giacchino ha affermato di non poter - ovviamente - rivelare alcun dettaglio, una pratica comune considerata la famosa e intensa segretezza che circonda i prossimi progetti Marvel - tuttavia ha anticipato che i riflettori su Werewolf By Night si accenderanno molto presto, con un annuncio imminente.

"Mi sono divertito molto" ha commentato Giacchino. "È stato un processo incredibilmente impegnativo, ma l'ho adorato. Ogni singolo giorno mi sono divertito come un pazzo a lavorarci. Spero che molto presto potremo condividere qualche informazione in più. Non c'è molto che posso dire attualmente, a parte il fatto che mi sono divertito molto e che ho potuto lavorare su qualcosa che amo. Quindi, è stata una vittoria per tutti".

Ricordiamo che, secondo le indiscrezioni, le riprese di Werewolf by Night sarebbero già finite: secondo quanto riportato il progetto sarà 'il primo film MCU esclusiva per Disney Plus', ma al momento non è chiaro quale sarà la sua durata, se quella di un episodio di una serie tv o quella di un film sui novanta minuti (posto che questa differenza esista ancora: Stranger Things 4 docet). Nello speciale di Halloween, Gael Garcia Bernal sarà Jack Russell, alias Licantropus, alias Werewolf by Night, mentre Laura Donnelly sarà Elsa Bloodstone.

Quali sono le vostre aspettative per questo progetto? Ditecelo nei commenti!