Marvel e IMAX festeggiano dieci anni insieme in un video di Infinity War

Il mese prossimo la partnership traraggiungerà l'apice con. Dopo dieci anni di collaborazione vedremo gli Avengers scontrarsi con Thanos nel primo film girato a Hollywood utilizzando le macchine da presa IMAX. Ciò significa che il pubblico sarà immerso nell'azione come mai prima d'ora.

I registi Joe e Anthony Russo hanno realizzato Avengers: Infinity War in formato IMAX. Per l'occasione Marvel e IMAX hanno rilasciato un nuovo video che celebra i dieci anni di 'Earth's Mightiest Heroes' sul grande schermo. Il video ripercorre tutti i film dell'MCU che hanno entusiasmato i fan di tutto il mondo in quest'ultimo decennio. Da Iron Man a Black Panther, alcuni dei più grandi nomi del franchise parlano di epiche battaglie di supereroi e avventure incredibili. Oltre ad essere interamente girato con camere IMAX, il film verrà presentato in formato IMAX tradizionale mentre solo nei cinema IMAX il formato del film si espanderà verticalmente per mostrare fino al 26% in più dell'immagine rispetto ai cinema standard, fornendo ai fan dell'IMAX un coinvolgimento maggiore.

Avengers: Infinity War è diretto dai fratelli Anthony e Joe Russo. Nel cast principale del film ritroviamo Robert Downey Jr. (Iron Man), Chris Evans (Captain America), Mark Ruffalo (Hulk), Chris Hemsworth (Thor), Chris Pratt (Star-Lord), Scarlett Johansson (Vedova Nera), Benedict Cumberbatch (Doctor Strange), Tom Holland (Spider-Man), Chadwick Boseman (Black Panther) e Josh Brolin (Thanos).

L'uscita del film nelle sale italiane è prevista per il 25 aprile mentre in quelle statunitensi arriverà il 28 aprile.

Basato sul gruppo dei Vendicatori della Marvel Comics, Avengers: Infinity War è diviso in due parti e il secondo capitolo, ancora senza titolo, dovrebbe arrivare nelle sale il 3 maggio 2019.