Marvel, quanto è brava Iman Vellani a tenere un segreto su una scala da 1 a Tom Holland?

Iman Vellani è una delle new entry nel Marvel Cinematic Universe e di recente ha recitato in The Marvels al fianco di Brie Larson e Teyonah Parris, interpretando Kamala Khan. Alla luce del finale del film, Cinemablend ha chiesto a Vellani quanto si ritiene brava a tenere nascosti i segreti che circolano intorno all'MCU.

In una scala da 1 a... Tom Holland?:"Tutto ok, ho mantenuto tutti i nostri segreti. Di Ms. Marvel ne ho parlato spesso alla mia famiglia perché pensavo, è uno show, non ha avuto impatti più grandi nell'MCU, ma del film non hanno ricevuto nemmeno le foto inviate da me sul set. Ad esempio, ero così attenta ad ogni segreto. Non sapevano cosa stessimo filmando, che aspetto avesse la mia supertuta. Quindi, ero piuttosto orgogliosa di me stessa. Inoltre, non ho i social media, quindi non ho paura di pubblicare accidentalmente qualcosa o rivelare qualcosa. Mi piace. Sono orgogliosa di mantenere i segreti" ha dichiarato Vellani.



L'attrice non ha avuto problemi da questo punto di vista come in passato è capitato ad altri attori del Marvel Cinematic Universe, uno su tutti Mark Ruffalo. Ma anche Tom Holland è pessimo coi segreti, come abbiamo accennato prima. Ecco il pensiero di Iman Vellani da questo punto di vista:"Penso che ci siano molte aspettative quando svolgi questo lavoro, e non voglio aggiungere ulteriore stress alla mia vita di cui non ho davvero bisogno. Questo lavoro è già abbastanza spaventoso ed è come un sovraccarico sensoriale. Ad esempio, è come se fossi un alieno per la metà del tempo e tutto è così nuovo per me e la mia famiglia. E sento che sto ancora crescendo come essere umano in generale e non voglio che i social media ostacolino la necessaria crescita che ancora mi rimane. Ci sono molte ragioni, come la preservazione del mio ego, della mia salute mentale, del tempo e della capacità di fare una prima impressione".

Ecco su Everyeye la recensione di The Marvels, il nuovo film MCU con Brie Larson, Iman Vellani e Teyonah Parris.