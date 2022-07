Marvel, nuovi Illuminati nel futuro del MCU: produttore anticipa la versione 'Terra 616'

Gli Illuminati visti in Doctor Strange nel Multiverso della Follia hanno fatto molto discutere i fan del Marvel Cinematic Universe soprattutto grazie ai camei dei grandi attori 'convocati' per i vari ruoli, ma questo gruppo di supereroi potrà tornare in futuro?

A rispondere a questa domanda ci ha pensato, durante il documentario Marvel Studios Assembled per Doctor Strange in the Multiverse of Madness, il produttore del film Richie Palmer, che ha lasciato intendere che l'MCU potrebbe presto presentare gli Illuminati di Terra-616: come saprete, infatti, il gruppo composto da Charles Xavier, Reed Richards, Black Bolt, Captain Carter, Mordo e Captain Marvel era solo 'una' versione degli Illuminati delle infinite esistenti nel Multiverso, e secondo Palmer sarà "una cosa davvero eccitante" usare la squadra in un altro universo.

“Erano anni che stavamo cercando di introdurre gli Illuminati nei nostri film" ha commentato Palmer. "Sono un'organizzazione segreta che lavora fuori dagli schemi, e fanno cose di cui gli altri gruppi come gli Avengers non sarebbero molto contenti... Introdurli in un universo alternativo del Multiverso è stata una cosa davvero eccitante, perché abbiamo potuto inventare una versione inedita di questo gruppo, e soprattutto è un escamotage che ci permetterà di vedere degli Illuminati anche nel nostro MCU un giorno, il che è molto interessante".

Lo stesso Palmer, in una recente intervista, ha anticipato qualche dettaglio sul futuro del Marvel Cinematic Universe svelando che Doctor Strange e Clea, la nuova supereroina interpretata da Charlize Theron, hanno iniziato ad indagare sulle Incursioni, un fenomeno che nei fumetti Marvel è legato all'evento Secret Wars...