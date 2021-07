Marvel, Idris Elba lancia un indizio sul possibile ritorno di Heimdall?

Il Marvel Cinematic Universe ha abituato a incredibili colpi di scena nel corso degli anni e proprio per questo motivo bisogna sempre stare all'erta e non dimenticare che da un momento all'altro potrebbero palesarsi altre novità sconvolgenti. A stuzzicare la curiosità dei fan ci ha pensato Idris Elba, che nell'MCU ha interpretato Heimdall.

Intervistato da Comicbook, Idris Elba ha parlato del suo futuro, rilasciando una dichiarazione piuttosto ambigua.

"Penso di essere entusiasta della possibilità del mondo DC [riferendosi alla sua partecipazione a The Suicide Squad]. E penso che la parola preferita da appuntarsi sia 'apparentemente'".



Il giornalista ha chiesto a Elba si sentisse un 'attore esclusivo DC', dopo quanto accaduto a Heimdall nell'MCU e la risposta è stata caratterizzata proprio da quel termine 'apparentemente' che ha inevitabilmente incuriosito i fan.

Idris Elba è stato anche avvistato sul set di Thor: Love and Thunder, in compagnia di alcuni membri del cast nonostante Marvel non abbia confermato, per il momento, il suo ritorno nel franchise.

Il regista del film, Taika Waititi, ha parlato in questi termini del film:"Si tratta della cosa più pazza che abbia mai fatto e sono onorato di farmi il c*lo e avere un esaurimento nervoso in modo che possiate tutti vederlo nel maggio 2022".



Lo scorso anno Idris Elba confermò la produzione del film Luther, tratto dall'omonima serie tv di cui è protagonista.