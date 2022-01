Marvel, da Hulk 2 a The Amazing Spider-Man 3: 5 film che non abbiamo potuto vedere

L'esordio del Marvel Cinematic Universe ha completamente cambiato le carte in tavola per quanto riguarda il mondo dei cinecomic, tarpando di fatto le ali a tutti quei progetti inerenti a film di supereroi stand-alone e non ideati per esser parte di un franchise del genere. Ma di quali film ci siamo privati nel corso degli anni?

Il primo a venirci in mente è ovviamente The Amazing Spider-Man 3: il film con Andrew Garfield (su cui sono nate nuove voci dopo Spider-Man: No Way Home) era già in programma, ma il flop del secondo capitolo e l'avvento dell'MCU ne bloccarono la produzione prima ancora che potesse partire.

Sorte simile è quella toccata all'Hulk di Ang Lee: il film con Eric Bana, dalle tinte decisamente più cupe rispetto a quelle poi adottate dal franchise targato Disney, avrebbe dovuto godere di un sequel da rilasciare nel 2005. Sappiamo bene, però, come andarono le cose: la produzione decise di puntare tutto sul reboot, affidando ad Edward Norton un Bruce Banner nuovo di zecca.

Cosa dire di Ghost Rider? Il ritorno del personaggio di Nicolas Cage per un terzo capitolo sembrava cosa praticamente certa, ma le pessime recensioni del secondo film convinsero la produzione a desistere; l'aver inserito il nostro in Agents of SHIELD, inoltre, fu la definitiva pietra tombale sul possibile ritorno di Ghost Rider al cinema.

X-Men Origins: Magneto avrebbe dovuto invece proseguire il lavoro iniziato dal capitolo incentrato sulle origini del Wolverine di Hugh Jackman: lo script già abbozzato dallo sceneggiatore Sheldon Turner fu però opportunamente modificato e trasformato in quello che sarebbe poi stato utilizzato per il reboot della saga, X-Men: L'Inizio.

Chiudiamo con un caso decisamente particolare, vale a dire quello del sequel di Fantastic 4: il film di Josh Trank fu martorizzato da innumerevoli problemi in fase di produzione e ne venne fuori come un prodotto monco, raffazzonato e inevitabilmente bocciato senza pietà da critica e pubblico. Proseguire su quella strada, insomma, sarebbe stato un vero e proprio suicidio!

Quali di questi film vi sarebbe piaciuto vedere al cinema? Ne avete altri da aggiungere all'elenco? Fatecelo sapere nei commenti! Vediamo, intanto, quali sono le uscite dell'MCU in programma per il 2022.