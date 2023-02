Marvel sempre più horror? La tendenza non finisce qui, secondo un noto produttore MCU

Se una tendenza del Marvel Cinematic Universe può essere tracciata nel 2022, è la volontà di spaziare tra più generi narrativi: basti pensare a Doctor Strange nel Multiverso della Follia o a Licantropus, opere dalla fortissima (e inaspettata) componente horror.

Tra streghe, riti satanici, zombie e lupi mannari, il franchise iniziato nel 2008 con Iron-Man ha cambiato decisamente il suo aspetto. Secondo Stephen Broussard (produttore di Licantropus), un filone del genere non è certo destinato a esaurirsi. Così ha dichiarato in un'intervista a ComicBook: "Be', direi proprio che stiamo introducendo gradualmente personaggi che fanno parte del lato oscuro, del lato più mostruoso, ma anche di una tipologia di sovrannaturale e occulto integrati in maniera davvero organica nella saga. Con naturalezza, esistono molti espedienti per proseguire queste storie attraverso dinamiche fresche e originali, pur mantenendo un'atmosfera horror in sottofondo".

Basti pensare all'imminente pubblicazione di Blade (caratterizzato da tinte dark), al terzo capitolo della saga di Doctor Strange (che probabilmente, dopo i terribili eventi nel Multiverso, sarà ambientato nella Dimensione Oscura) e alla convinzione dei fan per la quale Ghost Rider farà il suo debutto. Riguardo il film sul noto cacciatore di vampiri, il regista non ha dubbi: Blade sarà il più dark del MCU, al punto da assomigliare alle pellicole di Wesley Snipes (interprete di Marcus Jones in Game of Death e di un membro del Concilio nel recente What We Do in the Shadows).

Resta da chiedersi se vale lo stesso per Ant-Man and The Wasp: Quantumania, in uscita il 15 febbraio 2023: stando alle parole di Jonathan Majors, Kang sarà la più grande minaccia nel Marvel Cinematic Universe.