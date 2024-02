Marvel, Henry Cavill sarà in X-Men? Per Dottor Destino Daniel Craig o Cillian Murphy

Le ultime novità sul casting di The Fantastic 4 in questi giorni hanno confermato Javier Bardem come scelta principale dei Marvel Studios per il villain Galactus, ma nelle ultime ore sono emerse grosse novità su altri attesissimi personaggi della saga MCU.

Come potete vedere nel post disponibile in calce all'articolo, infatti, il noto insider Jeff Sneider nell'ultima pubblicazione della sua newsletter The InSneider ha rivelato che i Marvel Studios avrebbero pensato anche a Daniel Craig per la parte di Dottor Destino, celeberrimo villain dei Fantastici 4 che, almeno stando alle ultime novità sul film MCU, dovrebbe comparire soltanto nei minuti finali se non addirittura nella scena post-credit, per poi tornare in futuro con un ruolo ben più centrale (a proposito della star di 007, vale la pena notare che in precedenza Daniel Craig aveva firmato per interpretare Balder il coraggioso in Doctor Strange 2, ruolo al quale ha dovuto rinunciare a causa dei ritardi causati dal covid: i contatti con la Marvel quindi sono più che concreti).

In precedenza, i rumor sul cast del film avevano puntato il dito anche verso Cillian Murphy per il ruolo di Dottor Doom, e infatti lo scooper My Time to shine è intervenuto precisando: "Ho sentito che hanno qualcun altro in mente", rispetto a Daniel Craig: sappiamo quanto i leaker e gli insider negli scorsi mesi siano stati precisi con il cast di The Fantastic 4, anticipando correttamente tutti e quattro i protagonisti, dunque vale la pena continuare a tenere d'occhio anche questa situazione.

Per quanto riguarda l'arrivo di Henry Cavill nel Marvel Universe, invece, sempre grazie a My time to shine nelle scorse settimane siamo venuti a sapere che la star avrebbe già accettato un ruolo offertogli da Kevin Feige, ma di che personaggio potrebbe trattarsi? Stando a nuove indiscrezioni Henry Cavill sarà uno dei nuovi X-Men, forse il nuovo Ciclope o addirittura il prossimo Wolverine dopo il futuro addio di Hugh Jackman al termine della Saga del Multiverso.

Ovviamente al momento si tratta solo di indiscrezioni impossibili da verificare, quindi vi invitiamo a rimanere sintonizzati.