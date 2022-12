Marvel, Henry Cavill è Sentry nella nuova fan art di BossLogic!

I progetti di Marvel Studios non accennano a diminuire e nei prossimi anni ci saranno interessanti novità. Tra i film più attesi sicuramente spicca il progetto sui Thunderbolts, che potrebbe includere Sentry nelle vesti del principale antagonista. Ora BossLogic ha pubblicato una fanart che ipotizza il nome dell'interprete.

Sentry è un personaggio simile a Superman, per certi versi. E chi meglio di Henry Cavill potrebbe interpretarlo?

Nella fan art è proprio il protagonista di Justice League a venire ritratto come interprete del personaggio, soprattutto adesso che, suo malgrado, è stato 'liberato' dall'incombenza di recitare nei prossimi progetti su Superman.



Henry Cavill è stato licenziato da James Gunn e Peter Safran, che hanno in serbo altre idee per l'Uomo d'Acciaio.

"Sentry! Ultimo tassello del 2022" si legge nella didascalia della fan art di BossLogic.



James Gunn e Peter Safran sono a capo dei DC Studios da qualche settimana e hanno annunciato diversi cambiamenti per il franchise, che da anni ormai tenta di trovare una propria identità e un percorso di successo, sulla falsariga del Marvel Cinematic Universe.



Nel frattempo Henry Cavill ha interpretato Sherlock Holmes nel sequel del film Netflix con protagonista Millie Bobby Brown: non perdete la nostra recensione di Enola Holmes 2. Nel cast del film anche Louis Partridge e Adeel Akhtar, con la partecipazione di star del calibro di Helena Bonham Carter e David Thewlis.