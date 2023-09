Marvel, Henry Cavill pronto per l'MCU nella nuova fan-art di Capitan Bretagna

I Marvel Studios sono impegnati in diversi progetti per il cinema e la tv ma i fan da tempo hanno espresso il desiderio di vedere una versione sullo schermo di Capitan Bretagna. Un potenziale interprete del personaggio potrebbe essere Henry Cavill e un artista ha realizzato una fan-art che ipotizza questo particolare connubio.

L'opera è stata pubblicata su Instagram, e mostra Cavill con il look di Capitan Bretagna. Al momento non risultano possibilità di vedere l'attore nel Marvel Cinematic Universe ma la sua uscita di scena dal DCEU e l'addio a Superman potrebbero rappresentare un'occasione importante per un clamoroso passaggio ai rivali Marvel. Henry Cavill è stato escluso dal nuovo corso del DC Universe capitanato dal regista James Gunn e Peter Safran.



L'ultimo rumor si riferiva ad un possibile coinvolgimento di Cavill nella nuova stagione di Loki come membro dello Squadrone Supremo, Hyperion. Un'ipotesi smentita dallo stesso Cavill:"Per quanto ne so, non sarò in Loki... Sarebbe difficile da gestire in questa fase... ".



La star di L'uomo d'acciaio non ha però chiuso la porta all'MCU:"Se James Gunn può farlo, forse posso farlo anche io" ha risposto, riferendosi all'eventualità di passare da DC a Marvel.

Vi terremo aggiornati su eventuali novità che riguardano la possibile partecipazione di Henry Cavill al Marvel Cinematic Universe.



